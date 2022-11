Calciomercato Lazio, Marchetti spiega: "I piani della Juve per Milinkovic..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto ai microfoni di TMW Radio il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti. L'esperto di mercato, tra i vari argomenti, ha parlato anche di Milinkovic: “Il mercato della Juventus a gennaio non sarebbe stato scoppiettante, l’ordinaria amministrazione non verrà messa in discussione ma nessuno metteva in conto un intervento da 100 milioni a gennaio per un campione, Milinkovic o chi per lui. Quando è arrivato Arrivabene è stato programmato un piano triennale con degli investimenti programmati, la Juventus ha deciso di investire quasi tutta quella cifra su Vlahovic per centrare la Champions e avere un centravanti giovane e forte per il presente e per il futuro. Ha continuato poi a fare mercato come si fa in Italia ovvero con il concetto di ‘esce uno, entra uno’. Tutto quello che sta succedendo non complica la situazione economica della Juve, con le due ricapitalizzazioni di Exor la Juventus sta bene dal punto di vista economico. Dal punto di vista sportivo non cambia quello che si doveva fare, la proprietà non sarebbe mai intervenuta dopo aver speso 700 milioni per ripianare le perdite. Vedremo se dal 4 gennaio ci saranno delle conseguenze a livello di umore della squadra e della tifoseria, vedremo poi come verrà gestito il tutto anche nelle prossime stagioni”.