Calciomercato Lazio | Marcos Leonardo, mezza Europa sul brasiliano: la concorrenza

Tutti pazzi per Marcos Leonardo. Non c'è solo la Lazio sul gioiello brasiliano che sta incantando in patria. L'attaccante classe 2003, protagonista con la maglia verdeoro nel Mondiale Under 20 con 5 gol all'attivo, ha attirato su di sé l'interesse di tanti club europei. Sulle orme del centravanti del Santos infatti, come riportato dal portale inglese The Mirror, ci sono anche Roma, Sporting Lisbona, Manchester United, Arsenal, Newcastle e West Ham. La società biancoceleste, però, sembra nettamente in vantaggio sulle altre. Nelle scorse ore è arrivata la prima offerta della Lazio per Marcos Leonardo: 10 milioni sul piatto per il Santos che ne chiede 12/13. Lavori in corso per il giovane attaccante pronto per il grande salto in Europa.