Calciomercato Lazio, Mariano Diaz più vicino: il Real ha trovato il sostituto

© foto di Federico Titone

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è da tempo interessata a risolvere la questione del vice-Immobile. Come già riportato in precedenza, la società biancoceleste ha intavolato una prima discussione con gli agenti di Mariano Diaz. Nel frattempo il Real Madrid, che non rinnoverà il contratto dell'attaccante dominicano con passaporto spagnolo, si è già mosso per trovare il sostituto. Secondo quanto riportato da Elgoldigital, i Blancos sarebbero pronti a sferrare l'offensiva per accaparrarsi Nico Williams (protagonista al Mondiale con la Spagna): nella trattativa rientrerebbero anche i cartellini di Odriozola e Guerrero.