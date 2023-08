Calciomercato Lazio | Mario Rui, da Napoli: "Valutazione monstre di De Laurentiis"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è sempre a caccia del terzino sinistro. Il primo nome è Luca Pellegrini, ma serve una risposta in tempi brevi. Occhio anche alle alternative: il nome nuovo è quello di Kristiansen del Leicester, resta sempre caldo quello di Mario Rui. La pista che porta al portoghese non è affatto semplice. Il giocatore ha chiesto la cessione al Napoli, ma De Laurentiis chiede una cifra altissima. Come riporta l'edizione napoletana de La Repubblica, la valutazione del cartellino è di circa 20 milioni. Davvero tantissimi. In casa biancoceleste si spera di chiudere a ben altre cifre, intorno ai 6/7 milioni considerando l'età, il portoghese compirà 33 anni il prossimo 27 maggio, la situazione delicata con il club partenopeo e la scadenza di contratto a giugno 2025. Valutazione monstre per un 32enne alla quale la Lazio non può arrivare. Forse solo quakche squadra della Saudi League che aveva già sondato il terreno per Mario Rui.