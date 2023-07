Calciomercato Lazio | Miakutadze, si muove la concorrenza: piace a un club inglese

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Georges Mikautadze è uno degli ultimi nomi comparsi sul taccuino dei dirigenti della Lazio. Il classe 2000 nello scorso campionato si è messo in grande mostra con il Metz in Ligue 2, al punto da essere nominato il miglior calciatore dello scorso campionato. Secondo quanto riporta L'Equipe, la Lazio non sarebbe, però, l'unica squadra ad aver messo nel mirino il bomber georgiano. Su di lui si sarebbe mosso il Burnley - che si è visto rifiutare un'offerta di 8 milioni di euro - e una società tedesca non ancora definita. Il Metz chiede 20 milioni per lasciare partire Mikautadze e non sembra intenzionato a trattare il prezzo.