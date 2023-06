Calciomercato Lazio | Milik alla Juve? Il Marsiglia prende posizione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il Marsiglia non avrebbe aperto a un nuovo prestito di Milik alla Juventus. Non riscattato entro il 10 giugno, data di scadenza del precedente accordo, la società bianconera sperava di poter trattare con l'OM per un nuovo prestito, ma a cifre ridotte. Secondo quanto riporta Orazio Accomando di Dazn, però, tali condizioni non soddisferebbero il club francese che avrebbe, per il momento, chiuso a un possibile ritorno del polacco a Torino. La Lazio , nel frattempo, osserva a distanza. Fino a questo momento i biancocelesti avrebbero parlato solo con l'entourage del giocatore, ottenendo la disponibilità al trasferimento, ma non ancora con il Marsiglia.