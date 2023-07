Calciomercato Lazio | Milikovic, Orfei: "Da tifoso dispiace. Ma sono convinto che..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il trasferimento di Milinkovic all'Al Hilal ha fatto molto discutere. La scelta del Sergente, all'età di 28 anni, di lasciare la Capitale per l'Arabia Saudita, non è stata compresa da tutti. A fornire un occhio esperto, ma anche il punto di vista di un tifoso, è stato l'ex calciatore Giovanni Orfei, intervenuto ai microfoni di Sportitalia:

"Chiaro che da tifoso dispiace, così come è oggettivamente difficile trovare un sostituto. Però capisco anche il club che può fare una importante operazione: 40 milioni per un giocatore in scadenza sono un capolavoro. Questa cifra potrà poi essere reinvestita nel mercato. Sono sicuro che la società accontenterà Sarri. Del resto quei 3-4 giocatori importanti servono, anzitutto per l'attacco perché Immobile ha bisogno di un cambio, non può sobbarcarsi tutto lui. E poi appunto un centrocampista in sostituzione di Milinkovic-Savic. Mentre in difesa, per quanto riguarda i centrali e l fasce, direi che è ok".

Lazio, Orfei: "Sarri un punto di riferimento per me..."

"Sarri era già un grande allenatore, direi uguale ad oggi. Quando ho finito di giocare mi sono fermato a vivere a Verona e ho iniziato ad allenare le giovanili di Hellas e Chievo: ho sempre utilizzato i suoi principi. Sono proprio contento che stia facendo molto bene alla Lazio. Al Napoli aveva più cambi: aveva 16-17 giocatori titolari, mentre alla Lazio non più di 13-14. Questo fattore è contato molto rispetto a quando allenava il Napoli. Anche per questo, riprendendo il discorso di prima, sarà fondamentale che Lotito porti dei nuovi innesti".