Calciomercato Lazio | Milinkovic, Impallomeni: “Chissà quanto durerà, loro vogliono..."

Milinkovic è pronto a iniziare una nuova con la maglia dell'Al-Hilal, manca solo il comunicato che annunci ufficialmente la fine della sua avventura alla Lazio. La vicenda sta tenendo banco in questi giorni e a esprimersi in merito è stato Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW: “È il fenomeno del momento. Chissà quanto durerà e inciderà. Loro vogliono i big, staremo a vedere. Milinkovic-Savic va, Zielinski vedremo”. L’ex calciatore poi, soffermandosi sempre sul club biancoceleste ha affermato: “La Lazio ha identità di gioco, sicurezza, è stato un secondo posto non platonico ma con Milinkovic va via un nome importante. Però non bisogna disperare, perché si deve guardare avanti. Ora però non si può sbagliare l'acquisto. Magari il sostituto può essere Zielinski, ma serve continuare sulla scia della ricerca del gol che vuole perseguire Sarri".

