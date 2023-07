Calciomercato Lazio | Milinkovic in Arabia con una promessa: l'indiscrezione

Prima di firmare il contratto che lo avrebbe legato all'Al-Hilal per tre anni il centrocampista serbo avrebbe fatto una promessa...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sergej Milinkovic Savic ha lasciato la Lazio. Il centrocampista serbo ha accettato la corte dell'Arabia Saudita e si è legato con un contratto triennale all'Al-Hilal. Una proposta irrinunciabile per il giocatore e per il club per un calciatore con il contratto in scadenza nel 2024 e desideroso di fare una nuova esperienza. Il Sergente, però, è legatissimo all'ambiente biancoceleste e l'edizione odierna de Il Messaggero svela un aneddoto legato al momento della firma con il club saudita. Secondo il quotidiano, infatti, Sergio avrebbe promesso di tornare dopo la sua avventura in Arabia. Un sogno per i tifosi che in questi giorni lo hanno salutato sui social e che sperano che l'ipotesi possa concretizzarsi.