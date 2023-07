Calciomercato Lazio | Milinkovic, Inzaghi svela: "Secondo me tornerà qui"

TUTTOmercatoWEB.com

Milinkovic-Savic lascerà la Lazio, la sua scelta è l'Al-Hilal che porterà nelle casse del club di Lotito ben 43 milioni di euro. Ad esprimersi in merito è stato il suo ex allenatore Simone Inzaghi che, interve nuto in conferenza stampa ha parlato del Sergente, nome accostato anche alla sua Inter: "Sulle scelte personali non mi esprimo, ognuno fa le sue. Milinkovic l'ho allenato alla Lazio, è un grandissimo giocatore e ha fatto una scelta di andare in Arabia: è ancora giovane e secondo me avrà tempo di tornare in Europa".