Calciomercato Lazio | Milinkovic, la Serie A lo saluta: "Una leggenda della Lazio..." - FOTO

La Serie A perde uno dei suoi migliori calcatori. Sull'account Twitter del campionato italiano, un omaggio a Milinkovic dopo l'annuncio dell'Al Hilal. "Una leggenda della Lazio saluta. Grazie per tutto, Sergente", la didascalia scelta per accompagnare una tra le tante immagini che riprendono il centrocampista serbo mentre esulta. Una serie infinita di mi piace e tantissimi commenti: l'operazione di mercato ha infuocato tfosi e appassionati.

A Lazio legend says goodbye.



Thanks for everything, 𝙎𝙀𝙍𝙂𝙀𝙉𝙏𝙀 🫡🇷🇸 pic.twitter.com/W9PMdNm9zm