Calciomercato Lazio | Milinkovic, Romano: "Lotito non si fa prendere per il collo. Chi ha telefonato..."

Fabrizio Romano fa il punto sulla questione Milinkovic. Il centrocampista serbo, in scadenza con la Lazio nel 2024, ha tanti estimatori ma sin qui nessuno sta accontentando le richieste di Lotito. In una diretta Twitch su SOS Fanta, il noto giornalista ha spiegato: "Il Milan ci proverà per Milinkovic? Al momento non ho grandi segnali. Per me continuare a raccontare che Lotito venda il Sergente per 25/30 milioni, finché non lo vedo con i miei occhi non ci credo. A me risulta che chi ha fatto qualche telefonata per capire la situazione abbia sentito una cifra molto più vicina ai 50 che ai 25. Io sto con Lotito in questo. E' vero che è in scadenza, ma non capisco perché devo regalare uno dei migliori giocatori del campionato a una concorrente per 30 milioni? Piuttosto me lo tengo. Ci gioco la Champions e magari mi qualifico a quella del 2024. Poi lo saluto tra un anno ed è lui a essere andato da un'altra parte, non è Lotito ad averlo venduto. Conoscendo il presidente, raramente si fa prendere per il collo in queste situazioni qui. Su MIlikovic sarà tutt'altro che facile. Un conto è se arriva una squadra straniera con 35/40 milioni, allora lì si può ragionare. In Italia chiudere Milinkovic a 25/30 sarà dura per tutti".