Calciomercato Lazio| Milinkovic torna in Europa? In Inghilterra…

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO - Dopo otto anni con la Lazio, Milinkovic ha deciso di voltare pagina e intraprendere una nuova esperienza in Arabia Saudita. Il centrocampista ora veste la maglia dell’Al-Hilal, con cui ha un contratto triennale, ma non è detto che in futuro non possa decidere di tornare in Europa. Non molto tempo fa si era vociferato dell’interesse del Newcastle per il serbo vista la squalifica di Tonali, la società britannica fa parte del Fondo PIF e dunque condivide la stessa proprietà di quello saudita. Dettaglio non di poco conto, che renderebbe più semplice il trasferimento rappresentando di fatto una corsia preferenziale rispetto a altri pretendenti. Come riporta il Telegraph, i Magpies avrebbero aggiunto alla lista dei vorrei anche Ruben Neves compagno di squadra dell’ex biancoceleste. L’appartenenza dei club al fondo faciliterebbe lo scambio in termini economici, senza un eccessivo esborso di denaro da parte dell’acquirente, e l’idea è quella di procedere con la formula del prestito.

