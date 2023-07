Calciomercato Lazio | Minotti: "Ecco perché non vedo Bonucci in biancoceleste"

Fonte: Sky Sport

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Bonucci alla Lazio: tentativo disperato per il difensore o possibile colpo biancoceleste? Il difensore è stato scaricato dalla Juventus e potrebbe approdare nel club capitolino. Di Marzio ha confermato che al momento questa è l'unica strada percorribile per il viterbese. In studio a Sky Sport Minotti ha storto il naso: "Bonucci? Non lo vedo nella Lazio per l'atteggiamento che Sarri chiede ai difensori (giocare con la line alta, sempre di reparto). Mi pare fosse stato anche motivo di contrasto tra i due ai tempi della Juventus. È Sarri a chiederlo? Mi sembra sorprendente".