Calciomercato Lazio, mossa importante del Napoli su Ilic: cosa è successo

Fonte: Rai

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembrava essersi aperto un testa a testa tra Napoli e Lazio per assicurarsi le prestazioni di Ivan Ilic. E invece non è cosi. Secondo la Rai, infatti, il club partenopeo si sarebbe tirato indietro nella corsa al centrocampista del Verona. Come riportato dal giornalista Ciro Venerato, Giuntoli starebbe valutando altri profili per rinforzare la mediana di Spalletti (Samardzic e Baldanzi su tutti). Ilic è stato seguito e ampiamente valutato, ma senza successo. Resta per il momento solo la Lazio interessata al serbo classe 2000 che però potrebbe attirare presto su di sé nuove pretendenti. La società biancoceleste è avvisata.