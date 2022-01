Calciomercato Lazio, Muriqi è arrivato in Spagna: le due prime dichiarazioni - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 21.35 - Muriqi è giunto in Spagna ed è pronto ad iniziare una nuova esperienza tra le fila del Mallorca. A IB3 Noticies le sue prime dichiarazioni al suo arrivo a Palma: "Sono così felice di essere qui. Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi con i miei compagni di squadra".

Vedat Muriqi è pronto a diventare un nuovo giocatore del Maiorca. L'attaccante kosovaro, autore di due anni deludenti con la maglia della Lazio, è partito in queste ore direzione Spagna e sta per iniziare la sua nuova avventura in Liga. Il giocatore si sottoporrà alle visite mediche e poi arriverà la firma sul contratto che lo legherà al club spagnolo. La formula sarà quella del prestito oneroso per una cifra vicina al milione e diritto di riscatto fissato a 12. Il Pirata lascia la Capitale in cerca di riscatto. In fondo all'articolo la foto del giocatore in partenza da Roma.