Calciomercato Lazio, Muriqi: “Ecco la mia ambizione. All'agente ho detto..."

© foto di Federico Titone

Si avvicina la finestra estiva di calciomercato e con lei riaffiorano anche le voci sul possibile trasferimento di Muriqi. L’attaccante è tornato a brillare da quando veste la maglia del Maiorca attirando a sé le attenzioni di diversi club, sia in Liga sia in Premier, che lo hanno corteggiato durante tutta la sessione invernale. Lo scenario potrebbe ripetersi e la Lazio assiste da lontano agli sviluppi. Va ricordato a tal proposito che i capitolini, come prevede la clausola sul contratto che ha disposto il trasferimento al club delle Baleari, hanno diritto al 45% sulla futura rivendita. L’ex biancoceleste ha sempre manifestato anche pubblicamente la volontà di continuare la sua avventura in Spagna e ai microfoni di Cadena Ser ha colto l’occasione per ribadire nuovamente le sue intenzioni. Queste le parole: “La mia ambizione è quella di giocare per il Mallorca e di poter vincere qualcosa con questo club. Ho detto al mio agente: 'Per favore, lasciatemi in pace con le offerte, ho un contratto fino al 2027 e voglio finirlo”.

