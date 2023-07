Calciomercato Lazio | Muriqi: "Non voglio partire, ma con la clausola..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Vedat Muriqi è ancora legato alla Lazio. Il centravanti kosovaro è stato ceduto la scorsa estate a titolo definitivo al Mallorca, ma la società biancoceleste ha mantenuto il diritto sul 45% su una futura rivendita. Inoltre nel contratto è stata inserita una clausola rescissoria di 38 milioni di euro, che se esercitata porterebbe 17 milioni nelle casse della Lazio. Ai microfoni de Diario de Mallorca Muriqi ha parlato delle offerte ricevute in estate e delle sue intenzioni in vista della stagione alle porte: "Ho avuto un paio di squadre interessate, ma ho detto loro di non disturbarmi perché sto bene a Maiorca e continuerò ancora qui". Sull'eventuale pagamento della clausola rescissoria: "Ho sempre detto che non voglio partire e non voglio essere ceduto, ma se vogliono pagare la clausola è un'altra cosa. E se ciò accade, devi pensare a entrambe le parti. La cosa peggiore è che la squadra perderebbe un attaccante che ha fatto bene, ma la cosa migliore è che il club guadagnerebbe tanti soldi, quindi dovremmo pensarci bene. Questo però non è compito nostro, spetta al direttore sportivo e alla società".

