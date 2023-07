Calciomercato Lazio | Nicolodi presenta Sow: "Che colpo! Uno dei migliori..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha piazzato il colpo Sow dall'Eintracht Francoforte. Quella di oggi sarà una giornata chiave per la definizione della trattativa, con tutte le pratiche burocratiche che saranno ultimate. Per commentare il colpo biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radiosei, il commentatore Sky esperto del campionato tedesco, Pietro Nicolodi:

"Sow è un giocatore iper-tosto. E’ stata una delle chiavi dei successi dell’Eintracht Francoforte. Difficile ricordare una gara giocata male, certamente quando lui giocava bene, i tedeschi vincevano sempre. E’ un mediano sradicatore di palloni clamoroso, mille recuperi a partita e non ne butta via tanti. L’unico difetto è che non è esattamente un realizzatore, ma di gol ne ha fatti ed anche molto belli. L’hanno utilizzato sempre, ha corso negli ultimi anni una quantità di km veramente incredibile, non so quanto ne abbia ancora a quel tipo di velocità. Sicuramente un giocatore importante che inizialmente in Bundesliga non aveva sfondato, poi alla lunga si è imposto. E’ anche uno che a livello europeo c’è, conosce la materia e sa tradurla in campo molto bene. E’ uno dei migliori colpi di questo calcio mercato italiano fino ad oggi. E’ veramente un giocatore importante, bisognerà vedere come starà, ma secondo me un bel colpo".