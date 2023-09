Calciomercato Lazio | Niente Vecino, ecco chi ha preso il Galatasaray

WEBTV NAPOLI-LAZIO 1-2 | I GOL DI LUIS ALBERTO E KAMADA - VIDEO La Lazio sbanca il Diego Armando Maradona con un 2-1 di altissimo livello tecnico e mentale. Andiamo a rivivere le reti di Luis Alberto e Kamada con le urla del direttore Zappulla direttamente dall'impianto partenopeo. >>> CLICCA QUI PER I GOL DI LUIS ALBERTO E... La Lazio sbanca il Diego Armando Maradona con un 2-1 di altissimo livello tecnico e mentale. Andiamo a rivivere le reti di Luis Alberto e Kamada con le urla del direttore Zappulla direttamente dall'impianto partenopeo. >>> CLICCA QUI PER I GOL DI LUIS ALBERTO E... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | FARES, APERTURA AL BRESCIA: I DETTAGLI Il calciomercato in entrata della Lazio si è chiuso alle ore 20 del 1 settembre, quello in uscita invece è ancora aperto. Oltre alle sessioni in corso all'estero, anche i club riammessi in Serie B (Lecco e Brescia) hanno avuto una settimana aggiuntiva (fino... Il calciomercato in entrata della Lazio si è chiuso alle ore 20 del 1 settembre, quello in uscita invece è ancora aperto. Oltre alle sessioni in corso all'estero, anche i club riammessi in Serie B (Lecco e Brescia) hanno avuto una settimana aggiuntiva (fino...