Calciomercato Lazio, non solo la Juve: una big di Serie A su Milinkovic

Una stagione al di sotto delle aspettative quella di Milinkovic. Eppure le voci sul suo futuro sono tornate a riempire le pagine dei quotidiani. Normale pensando alla sua posizione contrattuale: l'accordo con la Lazio è in scadenza a giugno 2024, la società in estate dovrà decidere come comportarsi. Nel frattempo però va registrata la costante presenza della Juve in zona-Sergente. Un'ombra che ha sempre accompagnato le stagioni del serbo, un mercato dopo l'altro. Ma il club bianconero, attualmente impegnato su fronti decisamente meno piacevoli, non è l'unico ad aver fantasticato di poter vantare Sergej tra le proprie fila. C'è un'altra big che avrebbe sondato il terreno con la Lazio per Milinkovic. Stiamo parlando dei campioni d'Italia del Napoli. Con il probabile addio di Zielinski in mediana, la squadra di Spalletti è alla ricerca di un rinforzo di qualità per la prossima stagione, quando dovrà difendere il titolo dall'assalto delle concorrenti. E quale miglior alleato del Sergente? Per il momento però va ravvisato un timido interesse per il numero 21. Nessuna proposta ufficiale, ma non è escluso se ne possa parlare meglio a campionato concluso.

Pubblicato il 10-05