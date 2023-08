Calciomercato Lazio | Non solo Pellegrini, con la Juve contatti per un centrocampista

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è a un passo dal chiudere per il ritorno di Luca Pellegrini. L'operazione con la Juventus è ai dettagli e si conta di definire tutto nelle prossime ore per mettere a disposizione di Sarri il terzino sinistro che ha sempre richiesto. Ma con i bianconeri potrebbe essere intavolata anche un'altra trattativa. Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, i biancocelesti nella giornata di giovedì allacceranno contatti con la Juve per Nicolò Rovella. Il centrocampista lombardo piace molto a Sarri, potrebbe diventare un'alternativa a Samuele Ricci per il quale il Toro continua a fare ostruzione. Rovella, classe 2001, è un regista, ma all'occorrenza può agire anche da mezzala. Rovella nel mirino della Lazio, domani si può entrare nel vivo.