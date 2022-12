Calciomercato Lazio, nuova destinazione per Escalante? Le novità

Il giocatore non trova più particolare spazio nella Cremonese e potrebbe lasciare l'Italia. Decisivo potrebbe essere il viaggio...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Gonzalo Escalante potrebbe cambiare maglia a gennaio. L'argentino, infatti, ha iniziato la stagione in prestito alla Cremonese, ma il suo futuro potrebbe essere in Spagna. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, la società biancoceleste potrebbe sfruttare l'amichevole con il Cadice per piazzare il calciatore. Il centrocampista ha collezionato dieci presenze tra campionato e Coppa Italia, ma nelle ultime giornate ha perso il posto. Dopo un buon avvio, nonostante l'espulsione con la Fiorentina, Escalante è un po' sparito dal campo rimanendo in panchina. Per questo il giocatore potrebbe tornare in Spagna dove ha parecchie richieste. I mesi alla Cremonese hanno anche permesso alla Lazio di poter usufruire del Decreto Crescita visto che il calciatore ha disputato due anni (nel caso dell'argentino la maggior parte di due anni) in Italia. Quale sarà il suo futuro? La Cremonese ha l'obbligo di riscatto in caso di salvezza, sta ai lombardi e alla Lazio, proprietaria del cartellino, scegliere la soluzione migliore per lui.