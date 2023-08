Calciomercato Lazio | Nuova pretendente per Bonucci: avviati i contatti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Leonardo Bonucci in casa Lazio non trova d'accordo Maurizio Sarri. Il difensore della Juve però spinge per il suo acquisto perché vorrebbe giocatori di esperienza e con mentalità vincente all'interno dello spogliatoio. Ricordando che non rientra più nei piani della squadra bianconera, Bonucci non è solo conteso da Lazio e l'Union Berlino. Come riporta Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore anche il Genoa si è inserito nella lista per il difensore. Il club rossoblù, già protagonista di questo calciomercato con gli arrivi di Messias, Retegui e Malinovskyi tra gli altri, adesso ha avviato i primi contatti per Leonardo Bonucci.