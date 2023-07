Calciomercato Lazio | Nuovo nome per l'attacco: piace un giocatore del Toro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Continua a impazzare il totonome per l'attacco della Lazio. Dopo Marcos Leonardo, Amdouni, Castellanos, Pinamonti, ecco spuntare un nuovo profilo. Profilo che in realtà già in passato era stato accostato ai biancocelesti. Si tratta di Antonio Sanabria del Torino, reduce da un'ottima stagione in granata. Secondo quanto riferisce Manuele Baiocchini, di Sky Sport, la Lazio ha avanzato una proposta al club granata: soldi più il cartellino di Matteo Cancellieri. Da capire se la candidatura di Sanabria possa diventare concreta nelle prossime ore. Al momento, in pole, resta Marcos Leonardo...