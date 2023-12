Calciomercato Lazio | Nuovo rinforzo a centrocampo: nel mirino l'erede di Leiva

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - In patria lo chiamano il nuovo Lucas Leiva. Sarà per la struttura fisica o per la dominanza al centro del campo, sicuramente perché indossa la maglia del Gremio, squadra da cui è sbocciato il biondo ex Liverpool. Stiamo parlando di João Pedro Vilardi Pinto, chiamato da tutti più semplicemente Pepê. Classe 1998, lo scorso primo gennaio si è trasferito nel club di Porto Alegre ma a distanza di una sola stagione sarebbe già pronto a cambiare maglia. In estate la Lazio aveva studiato il suo profilo e, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, nel mercato di gennaio potrebbe tornare di moda. Il suo agente ha contatti in tutta Europa e avrebbe riproposto il suo assistito sia al club biancoceleste, sia allo Sporting Lisbona. I portoghesi da anni si sono costruiti una rete di mercato che li porta direttamente in Brasile, motivo per cui i lusitani diverrebbero un concorrente ostico per la corsa al mediano.

PASSAPORTO ITALIANO - A giocare in favore della Lazio sono le origini della madre di Pepê. Il venticinquenne, infatti, ha già avviato le operazioni per ottenere il passaporto italiano, questo aiuterebbe e non poco a un suo trasferimento in Italia. Se le tempistiche dovessero essere confermate, a gennaio il suo profilo diventerebbe papabile per la società biancoceleste, consentendogli di non occupare slot per gli extracomunitari.