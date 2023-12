Calciomercato Lazio | Occhi su Ferguson, ma il diktat di Sartori e Motta è chiaro

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La stagione del Bologna è fatta da tanti protagonisti. Ma tra questi c'è sicuramente Lewis Ferguson. Uno dei tanti gioielli rossoblù, portato nel club da Giovanni Sartori, Marco Di Vaio e tutto il comparto scouting della formazione attualmente in piena lotta per la Champions League del futuro. Gli occhi delle big si sono subito "incollati" al calciatore scozzese, che ora fa gola a mezza Italia. Ma il diktat del direttore sportivo e di Thiago Motta è chiaro: a gennaio, Lewis Ferguson non lascerà la città delle Due Torri. Non partirà perché è uno dei perni del progetto, poi tutti sono consci che potrebbero arrivare al club di Joey Saputo delle proposte irrinunciabili per lui e per Joshua Zirkzee nell'estate che verrà. In Italia le proposte arrivate finora, dalla Lazio su tutte, non hanno convinto il Bologna a liberarlo e adesso stanno arrivando proposte importanti dalla Premier League. Con l'idea chiara: a gennaio resta a Bologna, per continuare a vivere un sogno.

TORNA ALLA HOMEPAGE