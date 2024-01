Calciomercato Lazio | Occhi su Ramazani dell'Almeria: e c'è un dettaglio...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Ultime ore di mercato, occhio alle possibili sorprese last minute. La Lazio cerca un esterno d'attacco, un profilo giovane, che possa essere una risorsa in più per questa seconda parte di stagione. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, l'ultimo nome in orbita biancoceleste è quello di Largie Ramazani, esterno d'attacco dell'Almeria. Belga, classe 2001, nazionale U-21 dei Diavoli Rossi con cui ha segnato tre gol in otto presenze. Ramazani è una delle note liete della stagione dell'Almeria, ultimo in Liga, avendo fornito quattro assist e segnato tre gol, l'ultimo al Bernabeu contro il Real Madrid, in una partita ricca di polemiche per l'arbitraggio del sig. Hernandez Maeso e le decisioni del Var. Ramazani è valutato circa 15 milioni di euro, ma c'è un particolare: la Lazio e l'Almeria, in estate, hanno chiuso il trasferimento di Luis Maximiano in prestito con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni. Chissà che non possa diventare una chiave per un'eventuale trattativa...