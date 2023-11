Calciomercato Lazio, occhi su un attaccante brasiliano: di chi si tratta

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di J.M.Colomo

RASSEGNA STAMPA - Fa parte del Girona 'delle meraviglie', primo in classifica in Liga davanti a Real Madrid e Barcellona. È uno degli uomini chiave dell'attacco biancorosso, e sembrerebbe che la Lazio abbia iniziato a seguirlo con interesse. Si tratta di Savio Moreira del Oliveira, meglio noto come Savinho. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Esterno brasiliano, classe 2004. È passato dal'Atletico Mineiro al Troyes fino al Manchester City, che l'ha mandato subito in prestito al Girona, squadra satellite. Ha già affrontato la squadra di Sarri quest'estate in amichevole, e il tecnico ne è rimasto piacevolmente impressionato. Gioca sulla corsia di sinistra, è un esterno tecnico, veloce e bravo nell'uno contro uno.

In questa stagione è già a quota 13 presenze (sempre da titolare) e 4 gol segnati, di cui uno in Copa del Rey. La sua valutazione al momento si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. La Lazio potrebbe tenerlo in considerazione nel mercato estivo, aspettando di conoscere il futuro di Pedro e quello di Zaccagni in orbita rinnovo di contratto.