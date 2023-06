Calciomercato Lazio | Openda avvisa: "Voglio giocare ad alti livelli. Il Lipsia..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Cercasi vice-Immobile. Questa una delle priorità in casa Lazio e tra i profili vagliati c'è il sogno targato Openda, giocatore del Lens che lo valuta però 30 milioni di euro. Tanta la concorrenza dall'Eintracht fino al Marsiglia. Ma non solo, come riporta Sportitalia, l'attaccante ha strizzato l'occhio al Lipsia, rilasciando queste dichiarazioni: "Per il momento sono un giocatore del Lens. Sono contento e ho fatto una buona stagione. Ma non dobbiamo dimenticare che sono un giocatore che ha ambizione: voglio giocare al massimo livello. Il Lipsia può essere il club che mi aiuterà a fare un passo avanti, perché ogni anno gioca in Champions League e lotta per il titolo in Germania. Come ho detto, però, sono un giocatore del Lens e i club devono dialogare tra loro. Il mio agente si occuperà di questo, io resto concentrato sulla Nazionale".