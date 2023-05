Calciomercato Lazio, Openda vola con il Lens: il suo approdo in Italia è possibile

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio non è la sola ad aver messo nel mirino Lois Openda, attaccante del Lens. In questo campionato di Ligue 1 il bomber classe 2000 ha realizzato 20 reti in 37 partite, portando la sua squadra al secondo posto con una distanza dal Psg di soli quattro punti. È il protagonista di un'annata incredibile che ha attirato le attenzioni di moli club europei. Oltre ai biancocelesti, infatti, un'altra italiana si sarebbe mossa sul giovane attaccante: il Milan. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri lo starebbero seguendo da mesi, avrebbero individuato in lui il giovane attaccante prolifico di cui hanno bisogno. La numero 11 di Ibrahimovic è pronta a trovare un nuovo proprietario, ma prima bisognerà convincere il Lens che al momento chiede una cifra intorno ai 30/35 milioni di euro. Troppo per la Lazio, più abbordabile, invece, per le casse del Milan e, soprattutto, per la concorrenza estera di Borussia Dortmund e Atletico Madrid che avrebbero effettuato alcuni sondaggi esplorativi. Insomma, il futuro di Openda è tutto da decifrare, diviso tra più club. Il suo approdo in Italia è più possibile in sponda Milan che Lazio, mentre all'estero, in Germania e in Spagna, sperano di soffiare il colpo.