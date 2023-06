Calciomercato Lazio | Orlando: "Milinkovic gran colpo per la Juve. Kulusevski ..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Massimo Orlando, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi, tra cui anche quelli legati alla Lazio in orbita calciomercato. Questo il suo contributo: “Se Milinkovic può essere un colpo per la Juve? Rabiot non credo che senza coppe e senza grandi palcoscenici vada a rinnovare. Mi sembra di aver capito che ha buone offerte in Inghilterra. Oltre Milinkovic, che sarebbe un gran colpo, ci sono comunque Pogba e Chiesa. Vlahovic magari verrà ceduto per fare cassa. Senza coppe e con questa squadra, comunque, potrebbero puntare subito in alto”.

Sul possibile asse Lazio-Juventus con Kulusevski e Arthur in biancoceleste?

“A me Kulusevski alla Lazio non convince al massimo. Allegri alla Juventus non lo vuole vedere. Tanti dicono che ha una potenzialità inespressa ma io se fossi un tifoso della Lazio non sarei felicissimo se arrivasse. Penso che i biancocelesti si aspettino una squadra ulteriormente rinforzata dopo questa annata. Arthur, invece, potrebbe andare davvero bene”.