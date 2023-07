Calciomercato Lazio | Orlando: "Non posso credere che Lotito venda Immobile"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Non si parla d'altro in casa Lazio che di Ciro Immobile. Le sirene che provengono dall'Arabia Saudita hanno fatto scattare l'allarme anche se il patron Lotito ha ribadito nuovamente che l'attaccante non è in vendita e che lui non ha ricevuto nessuna offerta. Sul tema ha detto la sua anche Massimo Orlando ai microfoni di TMW Radio: "Immobile via dalla Lazio? La piazza è già in fermento, perché è partito Milinkovic e non è arrivato nessuno. Io la vedo dura, perché la tifoseria è attaccata a lui. Non posso credere che Lotito venda Immobile. Io non ci rinuncerei mai".