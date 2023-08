Calciomercato Lazio | Pagh (TV2) racconta Isaksen: "Adatto alla Serie A? Dico..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, il giornalista di TV2, emittente danese, Jon Pagh, ha parlato di Isaksen, accostato con forza alla Lazio soprattutto negli ultimi giorni:

Che tipo di calciatore è Isaksen, “bloccato” dalla Lazio?

“Gustav Isaksen è un'ala molto apprezzata nel campionato danese e lo è stata per molti anni, sin dal suo debutto in giovane età. È bravissimo palla al piede e dribbla i difensori; buona velocità e ottimo tiro. È spesso un osso duro per la difesa avversaria e molto determinato a segnare gol”.

Come lo vedresti inserito negli schemi tattici di Sarri?

“Penso funga meglio come esterno, quando gioca tre in attacco con un altro attaccante. È il migliore in un ruolo libero dalla parte di un attaccante. Penso che si adatterà bene alla tattica di Sarri in un ruolo in cui può anche fornire assist per gli altri”.

Lo reputi adatto per la Serie A?

“Il tempo lo dirà. Penso che molti giovani giocatori danesi trovino un po' difficile adattarsi alla Serie A. Come abbiamo visto con Damsgaard e Andreas Skov Olsen. Ha le qualità per diventare un ottimo giocatore, ma è sempre difficile dire se quello italiano è il suo campionato o no”.

Sotto quali aspetti potrebbe ancora crescere e migliorare?

“Potrebbe ancora migliorare nell'essere più performante sotto l’aspetto della continuità. In realtà penso che Sarri potrebbe aiutarlo sotto questo punto di vista”.

