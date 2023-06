Calciomercato Lazio | Paradiso: "Sarri mi tranquillizza. A questa squadra servono..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Si è dimostrato sempre attivo nell'ambiente Lazio, il noto cantante Tommaso Paradiso. L'ex voce dei The Giornalisti non ha mai nascosto il suo affetto nei confronti della squadra biancoceleste, di cui è da sempre grande tifoso. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha commentato il calciomercato della Lazio, in attesa dei primi colpi:

"Non voglio parlare ora del mercato della Lazio. Aspettiamo ancora, è inutile parlare se ancora non abbiamo iniziato. Se non ci fosse stato Sarri in panchina, le perdite di Milinkovic e la eventuale di Luis Alberto le avrei vissute malissimo. Con Sarri in panchina le potrei sopportare entrambe. Poiché penso che uno rimarrà, a questo punto è giusto rimanga lo spagnolo. Vero che perdiamo molto in alcuni fondamentali e che deve essere adeguatamente rimpiazzato, ma ci può stare. Servirà senz’altro una punta per far rifiatare e gestire Ciro per tutta la stagione e poi bisogna fare qualcosa a centrocampo. Una cosa voglio dire: trenta milioni per Berardi, pensando che Milinkovic lo valutano 25/30 mi sembra davvero troppo. Ci ragionerei. Secondo me le cifre sono diverse ed è giusto che lo siano".