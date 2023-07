Calciomercato Lazio | Paredes e Torreira, Gregucci: “Uno ha ‘garra’ da vendere, l’altro…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Paredes o Torreira? La Lazio sembra essere orientata su questi due profili per quel che riguarda il discorso mercato a centrocampo. È una questione particolare, un vero intreccio dal momento che l’argentino è nella lista dei vorrei anche dal Galatasaray, club che detiene il cartellino dell’uruguaiano. In merito a entrambi i profili, ai microfoni di Radiosei, si è espresso Angelo Gregucci. Questa l’opinione dell’ex biancoceleste: “Leandro Paredes è un bravo ragazzo e una persona altamente professionale. Ce l’ho avuto allo Zenit, vincere il Mondiale è sempre stato il suo sogno. Questa stagione è stata da montagne russe. Ala Juventus ha perso un’opportunità grandissima, veniva da un altro grande club come il PSG. Di ‘Garra’ ne ha da vendere, è un argentino. È passato da Empoli nella sua carriera, lì dove le tracce di Sarri sono ancora profonde. È chiaro che è un tipo di giocatore che ha bisogno che la squadra giochi un certo tipo di calcio. Torreira invece, ricordo che deve una fetta della sua carriera a Massimo Oddo, quando era a Pescara. È un giocatore che va più sul corto, è molto diverso da Leandro. Jorginho sarebbe perfetto, perché è fra i migliori giocatori al mondo quando si tratta di riconoscere la superiorità numerica”.

