Calciomercato Lazio | Parisi nella lista di desideri: la valutazione (e la strategia) di Corsi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella lista dei desideri della Lazio per questa sessione di calciomercato c'è anche Fabiano Parisi. Non solo i biancocelesti sul giocatore, a dir la verità, bensì anche Juventus e Torino. Tuttavia, l'Empoli non vuole concedere sconti e, secondo quanto riferisce calciomercato.it, la valutazione del presidente Corsi sarebbe di 15-20 milioni. Se non dovesse arrivare l'offerta giusta, il terzino potrebbe anche rimanere in Toscana per un'altra stagione. La strategia del club è chiara: un'alta richiesta e la volontà di non mollare a costo di tenere il calciatore e "rimandare" la cessione. Come accaduto con Vicario, nel radar di tante squadre, ma poi solamente quest'anno, a fronte dell'offerta del Tottenham, Corsi ha dato il via libera per il trasferimento.

TORNA ALLA HOMEPAGE