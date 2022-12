Calciomercato Lazio, Parisi pista concreta: l'Empoli fissa il prezzo

Fonte: Tuttomercatoweb.com

L'Empoli sa di avere un potenziale campioncino tra le mani. Fabiano Parisi è al suo secondo anno in Serie A e ha dimostrato qualità importanti, catalizzando l'interesse di molte squadre in Italia e all'estero. Al momento non si muoverà, anche per una sorta di patto tra lui, il suo procuratore Giuffredi e la società. Ma in estate inizierà una sorta di asta che lo vedrà protagonista. In estate l'Empoli ha respinto ogni offerta. Su di lui la Fiorentina aveva tentato un affondo last minute poco prima del gong, il Nizza ci aveva provato qualche settimana prima. Per non parlare della Lazio, con Sarri che da sempre l'ha indicato come rinforzo perfetto per l'out mancino. La base di partenza sarà intorno ai 10 milioni di euro: il presidente Corsi fissa il prezzo.