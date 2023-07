Calciomercato Lazio | Parisi, Zanetti: "Lascia un vuoto che andrà colmato..."

Senza due come Vicario e Parisi è inevitabile che l'Empoli possa perdere qualcosa. Ne è consapevole anche Paolo Zanetti, tecnico dei toscani, che a La Gazzetta dello Sport spiega: "Beh, ci sono dei vuoti lasciati da giocatori che hanno fatto la differenza che andranno colmati con ragazzi in linea coi nostri parametri. Siamo in fase primordiale, ma confermare gente come Marin e Grassi è già un bel passo avanti".