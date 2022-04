Calciomercato Lazio, Patric più vicino al rinnovo: le novità

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SARRI SENZA DUE TITOLARI: PROVE TATTICHE ANTI-GENOA Manca sempre meno alla sfida contro il Genoa. Sempre meno tempo per recuperare i due titolari che ormai non si allenano da giorni con il resto dei compagni. Si tratta di Luiz Felipe e Luis Alberto, entrambi assenti nella seduta mattutina programmata da Sarri. Il brasiliano... Manca sempre meno alla sfida contro il Genoa. Sempre meno tempo per recuperare i due titolari che ormai non si allenano da giorni con il resto dei compagni. Si tratta di Luiz Felipe e Luis Alberto, entrambi assenti nella seduta mattutina programmata da Sarri. Il brasiliano... WEBTV LAZIO-SASSUOLO 2-1 | IL COMMENTO DI ZAPPULLA DALL'OLIMPICO: "C'È STATA LA REAZIONE" La Lazio vince 2-1 col Sassuolo e si riporta momentaneamente al 5° posto. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo Stadio Olimpico con la soddisfazione di una reazione che c'è stata... La Lazio vince 2-1 col Sassuolo e si riporta momentaneamente al 5° posto. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo Stadio Olimpico con la soddisfazione di una reazione che c'è stata... VOCI DI MERCATO LAZIO, SARRI CENA CON LOTITO E TARE: IL FUTURO SUL TAVOLO AGGIORNAMENTO ORE 20.45 - Incontro finito? Nì. Bisogna correggere un po' il tiro, le notizie da Formello arrivano alla spicciolata, è il bello della diretta. Lotito e Sarri hanno parlato circa un'ora nel tardo pomeriggio, dopo la seconda seduta... AGGIORNAMENTO ORE 20.45 - Incontro finito? Nì. Bisogna correggere un po' il tiro, le notizie da Formello arrivano alla spicciolata, è il bello della diretta. Lotito e Sarri hanno parlato circa un'ora nel tardo pomeriggio, dopo la seconda seduta...