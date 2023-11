Calciomercato Lazio | Patric propone Martinez: "Ho parlato ai dirigenti e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

In un’intervista rilasciata a El Desmarque, Patric ha rivelato di aver proposto alla Lazio Ramón Martínez. Lo spagnolo classe ’02 è suo cugino di primo grado, attualmente milita nell’Atletico Siviglia dove si sta mettendo in risalto con prestazioni notevoli. Il suo contratto è in scadenza, se non dovesse rinnovare c’è il rischio che possa andare via a zero e non mancano di certo le pretendenti. Per questo, il biancoceleste lo avrebbe raccomandato: “Ha trovato la sua identità di difensore centrale, lo vedo migliorare ogni giorno. Spero che continui così, perché ha un grande futuro davanti a sé. Tra una risata e l'altra, parlando un giorno tra colleghi e dirigenti, l'ho detto. Lo vedo già maturo per fare quel piccolo passo per giocare in una grande squadra. È pronto e potrebbe fare il passo. Non sono io a dire dove deve andare, ma per me sarebbe un piacere giocare con mio cugino e che lui possa venire dove sono io. Mi piacerebbe giocare con lui”.

