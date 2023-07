Calciomercato Lazio | Pedro e Luis Alberto: la situazione sui rinnovi

Fonte: Fabrizio Parascani

Pedro e Luis Alberto sono due giocatori fondamentali nello scacchiere di Maurizio Sarri. Al primo gli è scaduto il contratto ieri e al secondo sarebbe da prolungare. Pedro e Sarri si sono confrontati a metà giugno e si sono promessi di proseguire insieme. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'esterno spagnolo al momento è in vacanza, dovrebbe rientrare nei prossimi giorni e apporre la firma sul contratto così da mettere fine alla telenovela estiva. L'ingaggio è fissato a 2,2 milioni più bonus. Nei giorni scorsi Pedrito aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ho un club, che fa per me, si adatta a ciò che cerco". Con queste parole aveva spazzato via ogni dubbio sulla sua permanenza alla Lazio. L'attaccante spagnolo sarà presente al raduno fissato il prossimo 9 luglio.

Situazione Luis Alberto

Dopo quanto detto su Pedro c'è la situazione Luis Alberto. Il Mago attende novità da Lotito per il rinnovo di contratto. Il centrocampista spagnolo vuole rimanere alla Lazio ma si aspetta un rinnovo di contratto con un sostanzioso adeguamento. Lotito ha pronto un rinnovo da 4 milioni più bonus per 4 anni. Solo Immobile ha un contratto simile, sarebbe superiore a quello di Milinkovic. Sarri considera Pedro e Luis Alberto centrali nel suo progetto e non li vuole perdere.