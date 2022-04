Calciomercato Lazio, Pedullà: "Dopo Pasqua incontro per Romagnoli"

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, PEDRO A RIPOSO: DA DOMANI TESTA AL TORO FORMELLO - Un solo assente. Pedro salta l’allenamento con la squadra, è l’unico calciatore a non aver svolto in gruppo la sgambata pomeridiana. Lo spagnolo stamattina era a Formello, probabilmente per un lavoro differenziato. Il resto della rosa si ritrova... FORMELLO - Un solo assente. Pedro salta l’allenamento con la squadra, è l’unico calciatore a non aver svolto in gruppo la sgambata pomeridiana. Lo spagnolo stamattina era a Formello, probabilmente per un lavoro differenziato. Il resto della rosa si ritrova... WEBTV ITALIA, MANCINI SI TIENE IMMOBILE: È ANCORA IL FUTURO Roberto Mancini non molla Ciro Immobile. L’Italia ha ancora bisogno del bomber dei bomber, guai pensare al contrario. Ciro, bersagliato come non mai dopo la mancata qualificazione al Mondiale, ora pensa solo alla Lazio. Il ct, come riporta la rassegna di Radiosei, ci... Roberto Mancini non molla Ciro Immobile. L’Italia ha ancora bisogno del bomber dei bomber, guai pensare al contrario. Ciro, bersagliato come non mai dopo la mancata qualificazione al Mondiale, ora pensa solo alla Lazio. Il ct, come riporta la rassegna di Radiosei, ci... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, SCHIRA: "PRONTO CONTRATTO PER ROMAGNOLI" Lazio e Alessio Romagnoli sempre più vicini? L'interesse è concreto e la società in queste settimane ha tenuto contatti costanti con l'entourage del giocatore. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira la trattativa sarebbe arrivata... Lazio e Alessio Romagnoli sempre più vicini? L'interesse è concreto e la società in queste settimane ha tenuto contatti costanti con l'entourage del giocatore. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira la trattativa sarebbe arrivata...