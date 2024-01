Calciomercato Lazio, Pedullà: "Interesse per un attaccante inglese"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

È terminata a reti bianche la sfida tra Lazio e Napoli. Ancora problemi in fase offensiva per la formazione di Sarri, che non è riuscita a trovare il guizzo giusto per sbloccare la gara dell'Olimpico. Il mercato, però, non dorme mai, e infatti Lotito e Fabiani stanno già valutando nuovi innesti proprio nel reparto avanzato. L'ultimo nome sondato, come riportato dal giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, è il classe 2000 Jack Clarke del Sunderland. Il suo profilo si va ad aggiungere a quelli visionati di Bernardeschi, Cambiaghi, El Ghazi e Rafa Silva. Come sottolinea anche Gianluca Di Marzio di SkySport, il club inglese al momento non ha aperto alla cessione del calciatore.