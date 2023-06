Calciomercato Lazio | Pedullà: "Milinkovic-Inter? Così stanno le cose"

TUTTOmercatoWEB.com

Tra gli obiettivi di mercato dell'Inter, c'è Milinkovic Savic. In merito al possibile trasferimento del biancoceleste alla corte di Simone Inzaghi, alla luce del vertice che si è tenuto oggi tra il tecnico e la dirigenza, si è espresso Alfredo Pedullà. Queste le parole:"Centrocampo: Frattesi-Milinkovic Savic. Frattesi è una prima scelta, devono esserci delle uscite ma è il primo per tanti motivi. Soprattutto per l’ordine anagrafico. La valutazione più o meno potrebbe essere la stessa, ma per Milinkovic, andare a trattare con Lotito dopo quello che è successo con Correa qualche anno fa, l’Inter pur avendo assimilato la volontà di Inzaghi che apprezza molto Milinkovic, in questo momento predilige Frattesi". Infine, a proposito di Francesco Acerbi ha affermato: "Verrà riscattato".

Calciomercato Inter, idea Frattesi

Tra Milinkovic e Frattesi, al momento, il secondo sarebbe favorito per una questione anagrafica. Stando però a quanto riporta Gianluca Di Marzio, ai microfoni di SkySport, l'incontro tra l'Inter e il Sassuolo per discutere del futuro del centrocampista non sembra essere andato un granchè e quindi la situazione al momento resterebbe invariata.

