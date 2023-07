Calciomercato Lazio | Pedullà: "Milinkovic, pista Juve sempre più calda. Vi spiego..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sul futuro di Milinkovic-Savic ha parlato Alfredo Pedullà a Sportitalia. L'esperto di calciomercato ha fatto il punto della situazione sul centrocampista serbo. Ecco le sue parole: "Accordo tra Milinkovic e la Juve impostato a novembre, di circa 6 milioni a stagione. Poi la società è entrata in un frullatore di problemi ma vale ancora quell’accordo. Nonostante le difficoltà, per i bianconeri la pista Milinkovic è sempre più calda. Ci sono stati contatti indiretti e un'apertura dei bianconeri a mettere Rovella oltre che l’intero cartellino di Pellegrini. Estero non c’è, non ci sono riscontri sull’interesse del Chelsea, che cerca profili più giovani. Non ci sono margini di manovra sul rinnovo di contratto, nessun appuntamento né colloqui in programma. O si andrà tramite un accordo che possa soddisfare Lotito, oppure una stagione che lo porterebbe alla scadenza del contratto”.

