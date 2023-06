Calciomercato Lazio | Pedullà: “Tre sono le priorità. E Luis Alberto…”

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di SportItalia, Afredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato della Lazio sottolineando quelle che al momento sono le priorità del club e soffermandosi anche sulla questione Luis Alberto. Queste le parole: “Quindici giorni fa avevamo parlato di un incontro per il rinnovo, ma l’incontro ha portato Luis Alberto a chiedere una cifra importante. Più vicina ai quattro milioni a stagione, piuttosto che ai tre e mezzo. Sotto questo punto di vista Lotito ha preso tempo, situazione in stand-by che non ha portato da parte di Luis Alberto una decisione definitiva. Fermo restando che Zielinski, Gedson Fernandes e la conferma di Pellegrini sono le priorità per la Lazio e vedremo come si svilupperanno”.

