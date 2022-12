Calciomercato Lazio, Pellegrini in biancoceleste: fu vicino nel...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Luca Pellegrini, come anticipato in esclusiva dalla nostra redazione, è il nome più caldo per il mercato della Lazio. La società biancoceleste è al lavoro per il colpo che garantirebbe a Maurizio Sarri l'arrivo di un terzino sinistro per allungare la rosa. Non è la prima volta, però, che il classe 1999 è vicino alla Lazio. In passato, infatti, la società capitolina si era già fatta avanti per lui, proponendogli un provino e andando a un passo dal convincerlo a trasferirsi in biancoceleste. Le cose, però, non andarono come si sperava e a raccontare la motivazione è stato lo stesso Luca Pellegrini in un'intervista concessa ai microfoni di Calcio2000 nel 2020: "Questo è un aneddoto che non credo sappia nessuno. Dopo che ho fatto il provino con la Roma, sono stato contattato dalla Lazio. Sembrava poter nascere qualcosa di importante ma, al momento di concludere, la Lazio mi ha posticipato l’incontro di tre giorni. Bene, proprio in quei giorni di attesa, mi ha richiamato la Roma e ho firmato con i giallorossi".

Pubblicato il 30/12