Calciomercato Lazio, per Kumbulla è asta aperta. E i biancocelesti...

La Lazio si defila, il mantra del resto a Formello è sempre lo stesso: non si partecipa ad aste, a giochi al rialzo. E il gioco al rialzo è scattato, intenso, con impennate rapide. Marash Kumbulla piaceva e piace a Tare che però non vuole entrare in un circolo vizioso e ipervalutare un giocatore di prospettiva sì, ma che deve ancora dimostrare di essere di primo livello. La Lazio per ora s’è messa alla finestra, ha fatto sapere di non essere disposta ad assecondare le richieste dell’Hellas Verona che per il difensore albanese ora chiede 20 milioni. Il progetto di Setti è chiaro: sfruttare l’ottima stagione dei suoi e cercare di piazzare plusvalenze shock per dare linfa alle casse societarie. Rrahmani è del Napoli (approderà in Campania a giugno) per 13 milioni, Amrabat potrebbe seguirlo a breve per 16 milioni. Ma il pezzo più pregiato della collezione gialloblu è Kumbulla su cui sono forti Inter e appunto Napoli, mentre ora più indietro Atalanta, Juve e due club esteri. Nella giornata di ieri la società di De Laurentiis ha provato a sorpassare tutte le concorrenti e strappare il sì del Verona con una proposta da 15 milioni e del giocatore che però ha fatto sapere di voler aspettare. Cosa? Il rilancio dell’Inter che nella giornata di oggi ha incontrato l’Hellas e offerto il prestito immediato di Dimarco. Una sorta di acconto per avere poi una corsia preferenziale per Kumbulla che - fanno sapere alcune fonti - preferirebbe i nerazzurri al Napoli a cui comunque non ha chiuso. La Lazio dal canto suo non vuole entrare nel vortice del gioco al rialzo e adesso va considerata defilata nella corsa al difensore albanese. Del tutto fuori? Questo lo diranno il tempo e il mercato.

