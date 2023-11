Calciomercato Lazio, per Wieffer c'è la fila. L'alternativa è...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Mats Wieffer è attualmente oggetto di interesse da parte del Barcellona. La Lazio aveva valutato Wieffer ad agosto, ma la richiesta di 25 milioni di euro ha portato a considerare alternative come Guendouzi. Tuttavia, l'acquisizione di un giocatore con le caratteristiche di Wieffer avrebbe rappresentato un'opzione ideale, specialmente dopo la cessione di Sergej. Nel frattempo, Lotito aveva cercato di trattare Oscar Bobb, giovane attaccante del Manchester City, che ha recentemente fatto il suo esordio in Premier League e Champions League.

Sebbene Guardiola creda nel suo potenziale, Bobb potrebbe essere oggetto di un prestito a gennaio o giugno. Nel contesto degli attaccanti, con l'incertezza legata al rinnovo di Felipe Anderson e la trattativa con Zaccagni ferma, la Lazio potrebbe considerare l'arrivo di un'ala, soprattutto in vista della prossima stagione. Nel frattempo, Pedro ha espresso ambivalenza sulla possibilità di tornare al Barcellona, e la società valuterà attentamente la situazione degli attaccanti nei prossimi mesi, considerando anche la possibilità di rinforzi in difesa, con particolare attenzione a un difensore che possa adattarsi anche al ruolo di terzino sinistro, data la frequente utilizzazione di Marusic in quella posizione da parte di Sarri. Riporta così il Corriere dello Sport.